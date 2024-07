Al Laboratorio aperto il bando regionale per le Start up

Sostenere economicamente le start up innovative lungo tutto il loro percorso, fino al superamento della fase di sperimentazione, è l’obiettivo del Bando regionale, giunto alla seconda edizione, che sarà presentato martedì 16 luglio, dalle 9.15 alle 13, al Laboratorio Aperto di Modena (in viale Buon Pastore 43) in un incontro di approfondimento aperto alle micro e alle piccole imprese già iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle start up innovative.

Promosso in collaborazione con Rds Partners e Art-ER, l’incontro al Laboratorio Aperto di martedì 16 luglio presenta le finalità e gli obiettivi del bando, i requisiti di partecipazione, le opportunità di finanziamento, le modalità di presentazione delle domande. Previsti anche un workshop pratico sul Business model Canvas (a cura di Open Lab) e la presentazione di una guida su come compilare la candidatura, con consigli pratici e risposte alle domande dei presenti.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. È sufficiente confermare al link https://www.getcrowd.eu/event/ 3705016c, via mail (modena@labaperti.it) oppure telefonicamente al numero 342 3481283.

Attraverso il bando 2024, che rientra nella programmazione europea Pr-Fesr 2021-2027, le imprese possono accedere a un fondo complessivo di 5 milioni di euro di cui 2 milioni riservati alle industrie culturali e creative. Si può presentare domanda fino all’11 settembre 2024. Per accedere ai contributi le start up dovranno presentare progetti caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo e finalizzati a sviluppare prodotti, servizi o soluzioni generati da conoscente e competenze tecniche, scientifiche e tecnologiche dei fondatori.

Nella scorsa edizione, del 2022, il bando ha stanziato 6 milioni di euro su 75 progetti approvati che hanno generato un investimento complessivo di oltre 12 milioni di euro.