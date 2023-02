Al parco Novi Sad di Modena torna il Mercato straordinario

Domani domenica 26 febbraio dalle 7.30 alle 14 al parco Novi Sad di Modena, si recupera il Mercato straordinario della terza domenica del mese posticipato, questo mese, per favorire l’accesso dei tifosi allo stadio in occasione della partita in casa del Modena FC contro il Genoa.

Ad aspettare i clienti c’è come sempre un grande centro commerciale all’aperto, dove trovare tutto ciò di cui si ha bisogno, per sé e per i propri cari: dai capi d’abbigliamento e accessori alle calzature per uomo, donna e bambino, dai tovagliati alle tende alle lenzuola agli strofinacci da cucina per personalizzare tutte le stanze della casa, all’occorrente per il bricolage e il fai-da-te, da fiori, piante e bulbi per chi vuole mettere alla prova il proprio pollice verde, all’oggettistica per coloro che sono alla ricerca di un regalo curioso ed originale. Sarà presente un’area che, come da tradizione, propone specialità agroalimentari, in molti casi provenienti dal territorio locale.

Tutto sempre a prezzi contenuti, alla portata di ogni portafoglio.