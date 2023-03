Al parco Novi Sad, torna l’evento Fatto in Italia

Nuovo appuntamento con l’evento Fatto in Italia in concomitanza con la seconda domenica del mese. Domani 12 marzo, dalle 7 alle 14.30, i colorati banchi degli operatori ambulanti torneranno a riempire l’anello esterno del parco Novi Sad di Modena trasformandolo in un grande centro commerciale dove fare shopping all’aria aperta, con un occhio alla primavera imminente.

A fare la parte del leone i capi d’abbigliamento e gli accessori correlati per tutta la famiglia, così come le calzature per uomo, donna e bambino. Tante le occasioni per dare un’aria nuova alla propria casa con proposte d’arredo per tutte le sue stanze, dalla cucina alla sala da pranzo alle camere da letto, senza dimenticare il bagno: asciugamani coordinati in tinta e fantasia, tovaglie, strofinacci, tende, lenzuola per letti singoli e matrimoniali.

L’aria di primavera si farà sentire anche per tutti gli amanti del verde, con tante nuove idee per quello che riguarda piante, fiori, semi, bulbi, sia per la casa che per il terrazzo o il giardino.

Per tutti, i consigli e i sorrisi degli operatori, che non mancheranno di soddisfare le richieste degli utenti.