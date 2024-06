Al via i cantieri per lavori di riasfaltatura: chiude il casello di Modena nord

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Da lunedì 17 giugno iniziano i lavori di riasfaltatura in via Virgilio, interessando i rami dello svincolo che collegano l’uscita 15 della tangenziale Pirandello al casello autostradale di Modena nord e la rotatoria di accesso allo stesso. L'intervento, del valore di 260 mila euro più IVA, fa parte dell’accordo quadro per la manutenzione stradale straordinaria del Comune di Modena.

I lavori prevedono interventi di ripristino della pavimentazione in alcune aree, mentre altre verranno completamente fresate e riasfaltate, inclusa la rotatoria di accesso al casello autostradale. Il cantiere mobile opererà fino a giovedì 20 giugno in orario diurno, dalle 8.30 alle 17.30, causando la sospensione della circolazione sui rami di svincolo dell’uscita 15. È stato previsto un percorso alternativo che passa per l’uscita 16 della tangenziale, via Emilia Ovest, via Virgilio e il casello autostradale di Modena nord.

Da giovedì 20 giugno, per tre notti consecutive, dalle 22 alle 6, i lavori si concentreranno sulla rotatoria e sul tratto di accesso alla barriera autostradale, comportando la chiusura del casello di Modena nord sia in ingresso che in uscita. In questo periodo, si consiglia di utilizzare le stazioni autostradali di Reggio Emilia, Modena sud o Campogalliano. Le attività proseguiranno nei giorni successivi fino al completamento dell’intervento.

Martedì 18 giugno prenderanno il via anche i lavori di ripristino del manto stradale in via Luosi, in seguito agli interventi effettuati da Hera spa sulle reti gas e acqua nei mesi scorsi. La riasfaltatura, curata dal Gruppo Hera, durerà circa 10 giorni e interesserà il tratto da via Nicoli a via Barozzi con un cantiere mobile.

Durante i lavori, la carreggiata sarà ristretta e la circolazione sarà regolata a senso unico in direzione di via Barozzi con un limite massimo di velocità di 30 chilometri orari. Sarà vietata la sosta nelle aree interessate dai lavori, con rimozione forzata, ma sarà garantito l’accesso alle proprietà laterali e alle attività commerciali. Nelle strade a doppio senso di marcia che intersecano via Luosi, la circolazione sarà sospesa in corrispondenza degli incroci con via Luosi.

Le autorità locali raccomandano di prestare attenzione alla segnaletica e di seguire i percorsi alternativi indicati per minimizzare i disagi alla circolazione.