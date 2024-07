Al via il Bando TRASPORTI-A-MO per il rinnovo di ambulanze e pulmini per trasporto Sociale

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Continua da oltre un decennio l’impegno della Fondazione di Modena a sostegno delle organizzazioni che operano nelle attività di trasporto in condizioni di emergenza-urgenza e trasporto sociale. Con un budget di 300 mila euro, l'ente di Palazzo Montecuccoli presenta il Bando TRASPORTI-A-MO, uno strumento dedicato al rinnovo e all’ammodernamento del parco-mezzi, incentivando e valorizzando il contributo dei volontari sul territorio.

Obiettivi del bando

Il bando, disponibile online sul sito www.fondazionedimodena.it, mira a:

Migliorare l’efficienza dei servizi di emergenza-urgenza e trasporto sociale

Incentivare la collaborazione tra organizzazioni per ottimizzare risorse finanziarie e umane

Sostenere lo sviluppo di approcci innovativi nel trasporto di emergenza e sociale

Destinatari e requisiti

Possono partecipare al bando cooperative sociali, enti del terzo settore e altri soggetti privati senza scopo di lucro con personalità giuridica. Sono esclusi gli enti pubblici. I richiedenti devono dimostrare di svolgere prevalentemente e continuativamente da almeno tre anni attività di emergenza-urgenza o di sostegno e cura a disabili, malati, persone con difficoltà motorie e non autosufficienti. Inoltre, devono avere sede nel territorio di pertinenza della Fondazione di Modena.

Presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate in via telematica entro le ore 13 del 25 settembre 2024. Gli esiti saranno disponibili indicativamente entro fine novembre. Ogni richiedente può presentare una sola domanda per l’acquisto di un solo mezzo.

Il bando prevede due linee di finanziamento:

Acquisto di Ambulanze di Pronto Soccorso: Idonee al servizio in emergenza 118, conformi agli standard vigenti (contributo massimo di 30 mila euro). Acquisto di Automezzi di Trasporto Socio-Sanitario: Destinati al trasporto di persone disabili, malati, persone con difficoltà motorie e non autosufficienti (contributo massimo di 20 mila euro).

È richiesto un cofinanziamento minimo del 50% del costo totale dell’automezzo.

Informazioni

Il bando è pubblicato sul sito della Fondazione di Modena. L’ufficio istruttoria della Fondazione è disponibile per ulteriori informazioni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 (tel. 059 239888 – istruttoria@fondazionedimodena.it). Per contatti via email, si raccomanda di indicare nell’oggetto “Bando TRASPORTI-A-MO 2024”.