Al via il corso per diventare volontari della sicurezza

Cittadini informati e partecipi, che collaborano alle politiche di sicurezza: è l’obiettivo del corso di formazione per Volontari della sicurezza rivolto a persone che intendono prestare il loro impegno nel presidio del territorio, fungendo da punto di riferimento per i loro concittadini.

Il corso è organizzato dalla Polizia locale di Modena ed è rivolto ai volontari che, attraverso le rispettive associazioni di appartenenza, coordinati dalla Polizia Locale, intendono partecipare al Progetto Volontari del Comune di Modena, contribuendo in tal modo a rendere più sicura e vivibile la città.

La gestione dei conflitti e l’opera di mediazione, l’organizzazione del Comune e i vari servizi, il primo soccorso, i principi costituzionali fondamentali ed i diritti dei cittadini, il ruolo della Polizia nello stato democratico ed il ruolo della Polizia locale sono gli argomenti che saranno affrontati da personale qualificato interno ed esterno all’amministrazione nei cinque incontri in cui è articolato il corso.

La frequenza, in presenza o online, è richiesta per prestare attività nei servizi che le associazioni di appartenenza hanno concordato con il Comune. Attraverso il momento formativo i volontari ricevono le informazioni di base sull’organizzazione e le norme che regolano il servizio, per poter operare in sicurezza e con efficienza ed efficacia. Una volta formati, potranno quindi svolgere la loro attività in diversi progetti di sicurezza partecipata varati dall’amministrazione comunale e, in particolare, dalla Polizia Locale.

Il primo incontro, in programma giovedì 3 novembre alle 18 presso la Sala Rabitti del Comando della Polizia locale di Modena, in via Galilei 165, si aprirà con i saluti del comandante Roberto Riva Cambrino prima della lezione della commissaria Susanna Beltrami. I successivi incontri si svolgeranno il 7 novembre (Pronto Soccorso con Marcello Sacchetti), il 10 novembre (Polizia Giudiziaria con l’Ispettrice Annalisa Fiorini), il 14 novembre (Mediazione dei Conflitti con Bernardo Moranduzzo) e il 21 novembre con la commissaria Sabrina Bedogni e l’assistente Simona Seghedoni).