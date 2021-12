Arca Fondi pianta 850 alberi a Castelfranco Emilia

Arca Fondi SGR ha completato oggi a Castelfranco Emilia la piantumazione di 850 alberi che contribuiranno a riqualificare un’area di circa un ettaro ubicata poco fuori dal centro del comune. L’obiettivo è realizzare un’area verde urbana che non solo diventi fruibile nel tempo, ma che contribuisca a mitigare l’inquinamento atmosferico causato dalla prossimità di strade fortemente trafficate e il fenomeno delle isole di calore.

Il progetto è realizzato grazie alla fiducia dei clienti investitori nel Fondo Arca Oxygen Plus, distribuito da BPER Banca, che in base al numero delle sottoscrizioni prevede la messa a dimora di migliaia di nuovi alberi in diverse zone d’Italia. I boschi che verranno piantati nel contesto di questa iniziativa entreranno a far parte del progetto nazionale Mosaico Verde, iniziativa lanciata da AzzeroCO 2 e Legambiente nel 2018 con lo scopo di facilitare l’incontro tra le necessità degli enti locali di recuperare aree verdi e la volontà delle aziende di investire risorse nella creazione o tutela di boschi permanenti.

Ugo Loeser, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Arca Fondi SGR, ha affermato: “Abbiamo un partner storico come BPER Banca che ha scelto di affidarsi a noi per le tematiche legate agli investimenti sostenibili, distribuendo tra gli altri il Fondo Arca Oxygen Plus. È anche grazie a questa collaborazione che oggi abbiamo potuto avviare un percorso di riforestazione a Castelfranco Emilia. Scegliere strumenti sostenibili significa contribuire al benessere del pianeta senza rinunciare a raggiungere i propri obiettivi di risparmio. È questo lo scopo dei nostri fondi ESG di cui siamo molto orgogliosi perché contribuiscono concretamente alle strategie di sostenibilità che Arca Fondi promuove da sempre”.

Flavia Mazzarella, Presidente di BPER Banca, ha dichiarato: “Con la definizione e attuazione del Piano di Sostenibilità 2020-2021 BPER Banca ha conseguito importanti risultati nella gestione dei temi ESG e in particolare nella riduzione dei propri impatti ambientali. Solo a titolo di esempio, BPER utilizza il 100% di energia elettrica rinnovabile e ha raddoppiato la capacità di produrla, oltre a migliorare l’efficienza energetica dei propri immobili. Abbiamo recentemente introdotto l’utilizzo di carte di pagamento in plastica riciclata e coinvolgiamo da tempo tutti i dipendenti in percorsi virtuosi di riduzione della plastica e degli sprechi energetici. Ma soprattutto il Gruppo BPER, oltre a collocare investimenti ESG, ha creato nuovi prodotti per supportare i clienti nel loro percorso verso un'economia a basso impatto di carbonio. In questo ambito assume particolare rilevanza l'attività svolta da Arca Fondi SGR, società del Gruppo BPER, che ha creato numerosi strumenti di investimento ESG in linea con le normative, le richieste della clientela e le migliori pratiche di mercato”.