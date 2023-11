In due anni piantati a Formigine quasi 10mila alberi e arbusti

Si rinnova domani a partire dalle 10 presso l’Oasi di Colombarone “Un albero per ogni nato”, iniziativa organizzata in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi che celebra la nascita dei bambini con la piantumazione di un albero a loro dedicato.

Nel corso dell’iniziativa, nell’area adiacente al fiume Secchia, saranno piantate alcune essenze arboree donate dai vivai forestali della Regione Emilia-Romagna. Questi nuovi giovani arbusti, tutti appartenenti alle specie tipiche delle nostre zone, andranno ad arricchire l’area già oggetto di piantumazioni nelle precedenti edizioni della medesima manifestazione.

Contemporaneamente, nello stesso luogo verrà organizzata un’attività per bambini e famiglie per scoprire le peculiarità botaniche e faunistiche dell’Oasi del Colombarone nella stagione autunnale e sarà presente un punto informativo a sostegno della campagna regionale “Mettiamo radici per il futuro”, con distribuzione ai cittadini di piantine autoctone (fino ad esaurimento scorte). La campagna, avviata nel 2020, si pone l’obiettivo di fare dell’Emilia-Romagna il “corridoio verde” d’Italia. Da allora, sono stati distribuiti gratuitamente oltre 1 milione e 800mila alberi. A Formigine, grazie a questa iniziativa sono state piantumate 9mila essenze arboree sul territorio comunale, più circa 300 all’anno nell’ambito dell’evento “Un albero per ogni nato”.

Dichiara l’Assessore all’Ambiente Giulia Bosi: “Questo appuntamento incarna a pieno il simbolo della celebrazione della vita in tutte le sue sfaccettature, dalla gioia della nascita di un bambino alla profonda significatività della piantumazione di un albero. Attraverso questo semplice gesto, creiamo connessioni, sia simboliche che concrete, radicando il nostro impegno a dare il benvenuto ai nuovi nati e a plasmare per loro un futuro più verde e più sostenibile. Lo scorso anno, sono nati 271 bambini: grazie alla Regione che con questa bellissima campagna ci permette di celebrarli nel migliore dei modi”.

Il ritrovo è alle ore 10 in via Marzaglia (provenendo da Formigine in direzione Rubiera, sulla via per Marzaglia, in corrispondenza delle ultime abitazioni della borgata di Colombarone si incontra, sulla sinistra, una strada sterrata che conduce all’ingresso dell’Oasi).