Festa degli alberi nelle scuole, far conoscere l’importanza degli alberi

Con la messa a dimora di un esemplare di Pesca Platycarpa (pesca tabacchiera) e uno di Pera William, è stata celebrata oggi nel giardino della Scuola dell’infanzia Caduti per la Patria di San Felice sul Panaro (Modena), la Festa degli alberi nelle scuole promossa da Campagna Amica, Coldiretti, Coldiretti Donne Impresa, Consulta florovivaistica Coldiretti, Terranostra e Fondazione Univerde per far conoscere ai più piccoli l’importanza degli alberi nei cicli naturali ed educarli a una più profonda conoscenza delle colture locali.

“Con questa iniziativa – ha detto la presidente di Terranostra Modena, Roberta Gualtieri – vogliamo aiutare le nuove generazioni ad essere consapevoli del valore degli alberi che ci aiutano a creare un ambiente migliore e più vivibile. Ce ne rendiamo conto soprattutto in questi anni di cambiamenti climatici: dove non ci sono alberi prevalgono siccità, inquinamento e smottamenti. Abbiamo donato questi due esemplari alla scuola perché i ragazzi se ne prendano cura e diventino uno stimolo per conoscere il ritmo delle stagioni, le innumerevoli specie di alberi del nostro territorio, il ciclo produttivo degli alberi da frutto e tutte le tradizioni legate a questi nostri preziosi alleati. L'educazione alla natura e al rispetto degli ecosistemi – ha sottolineato Gualtieri - passa attraverso questi gesti concreti e soprattutto ha l'importanza di far conoscere e curare il nostro mondo vegetale per il benessere e il buon vivere quotidiano”

La donazione alla scuola di San Felice è avvenuta in occasione della Giornata internazionale delle Foreste del 21 marzo 2022 istituita dall'ONU per riflettere sull’importanza di valorizzare gli alberi, dai boschi alle città e che è stata festeggiata le in tutte le regioni d’Italia.