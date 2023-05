Albero cade sollevando terra e radici al parco

Forse per il maltempo degli ultimi giorni un grosso albero all'interno del parchetto dell'ex ghiacciaia a Modena est ( Parco Grotta ) , in Viale Caduti sul Lavoro, si è sradicato dal terreno.

Sul luogo è evidente come il terreno abbia "ceduto " sotto al peso del tronco facendo adagiare l'albero su una recinzione adiacente, diventando un'attrazione per i bambini che frequentano il parchetto pur presentando alcune criticità, come l'altezza dei rami su cui si arrampicano i bambini, e scheggie di legno più o meno appuntite.