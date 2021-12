Alessandro Venturelli, la speranza della famiglia ad un anno dalla scomparsa

Era proprio il pomeriggio del 5 dicembre, lo scorso anno, quando Alessandro Venturelli si allontanava da casa facendo perdere le proprie tracce. Da 12 mesi infatti non si hanno più notizie del 21enne sassolese, la cui scomparsa è diventato un caso di rilievo nazionale. Un lungo periodo in cui le segnalazioni di avvistamenti si sono rincorse senza però alcun esito e che ha visto le forze dell'ordine e non solo impegnate in lunghe ricerche, coordinate dalla Squadra Mobile della Questura di Modena. Ricerche che finora non hanno dato purtroppo alcuna evidenza, nè indizi chiari sulle sorti del ragazzo.

Un lungo periodo che sta tenendo in angoscia - in modo straziente e impossibile da descrivere - la famiglia del 21enne, che non ha mai rinunciato alla speranza di poter riabbracciare il figlio e che si sta spendendo in ogni modo per alimentare le ricerche.

"Un altro giorno fatto d'attesa è trascorso .È arrivata la notte e come faccio da 365 giorni sono nel divano per essere più vicina alla porta - scribve oggi la mafre di Alessando, Roberta Carassai - Porta da cui esattamente un anno fa sei uscito per non tornare più. Da cosa sei scappato Alessandro? Chi o cosa ti ha costretto a fare ciò che solo non avresti mai fatto? Mentre queste domande non mi abbandonano mai, ripercorro la nostra vita fatta di eventi che ci hanno veramente messo alla prova facendoti diventare, come ho detto tante volte, la persona speciale che SEI. Non riesco a immaginare la situazione in cui ti trovi, ma sento che in luogo che non so CI SEI".

"Trova, se puoi , la forza di mandarmi un segnale per darmi un motivo di continua a trovare un senso a ogni cosa che faccio. Oggi lo passerò in silenzio di fianco a quella porta nella speranza che come sei uscito rientrai. Ti aspetto Alessando. Sono tante le cose che vorrei chiederti ma starò in silenzio e ti abbraccerò, le parole non seriranno. Abbiamo tutti un disperato bisogno di te, semplicemente perché ti vogliamo bene", chiude il toccante messaggio della madre.