All'Aeroporto di Marzaglia è boom di visitatori per volare su Modena

L'aeroporto di Marzaglia, situato poco fuori Modena, ha recentemente ospitato il suo Open Day, un evento straordinario che ha attirato un vasto pubblico di oltre 500 persone.

Questo evento ha rappresentato un'opportunità unica per i cittadini curiosi e gli appassionati dell'aviazione di esplorare da vicino le strutture dell'aeroporto e scoprire il mondo dell'aviazione.

L'Open Day, organizzato con cura e dedizione dal personale dell'aeroporto, ha offerto una serie di attività coinvolgenti per i visitatori di tutte le età. Tra le attrazioni principali c'erano i voli turistici su Modena per poter ammirare da una prospettiva tutta nuova le meraviglie della città Geminiana. Ma anche piccole visite guidate all' hangar e agli aerei in esposizione, consentendo ai partecipanti di ammirare da vicino diversi tipi di aeromobili e scoprire le loro caratteristiche e funzionalità. I visitatori hanno avuto anche l'opportunità di incontrare piloti esperti e personale che hanno condiviso le proprie esperienze e risposto alle domande degli ospiti.

" Uno degli istruttori ci ha presentato il corso e i vari livelli che si possono affrontare"- afferma Laura che dopo aver seguito la lezione introduttiva e prima di fare un volo di affiancamento con uno dei piloti - È la prima volta per me in volo e sicuramente mi aspetterà un turbinio di emozioni e sicuramente anche un po' di ansia. Ma ho voglia di provare questo volo singolo con l'istruttore e scoprire questa cosa era troppa."

"L'esperienza col pilota è stata assolutamente stimolante ed emozionante e sicuramente mi piacerebbe ripetere - dichiara invece Giulio una volta concluso il volo di affiancamento con il pilota- Per me era la prima volta in volo su questo tipo di aerei, ed è un'esperienza unica"

Sono stati infatti oltre 40 i voli singoli di affiancamento con uno dei piloti per introdurre i partecipanti alle basi del volo. E altrettanti i voli turistici su Modena che in un turbinio no stop hanno spiccato il volo dalle 9.00 del mattino fino in serata sotto gli occhi sbalorditi della gente.

Inoltre l'Open Day ha offerto anche dimostrazioni di volo acrobatico e aeromodellismo che hanno entusiasmato il pubblico presente.

L'evento non si è limitato solo all'aviazione, ma ha anche offerto la possibilità di un breve corso di introduzione al mondo dell'aviazione ma anche un'area ristoro per tutta la famiglia.

L'entusiasmo e l'affluenza di pubblico all'Open Day hanno testimoniato il grande interesse e l'apprezzamento della comunità locale per l'aeroporto di Marzaglia e il mondo dell'aviazione in generale. L'evento ha dimostrato il potenziale dell'aeroporto come importante risorsa e ha rafforzato i legami tra l'aeroporto e la comunità locale.

In conclusione, l'Open Day all'aeroporto di Marzaglia è stato un grande successo, offrendo un'esperienza coinvolgente e divertente per tutti i partecipanti e sottolineando il ruolo significativo dell'aeroporto nella regione di Modena.

"Un volo turistico molto bello è andato tutto bene" - affermano Antony e Riccardo appena scesi dal volo turistico su Modena - " Era la prima volta che facevamo un volo di questo tipo ma è stato molto emozionante vedere la propria città dall'alto e assolutamente è un'esperienza che ci piacerebbe ripetere anche con altri amici"