Alla biblioteca Crocetta partono i lavori di riqualificazione

Alla biblioteca Crocetta, in largo Pucci, è in corso un intervento di riqualificazione del sistema di sicurezza antincendio che comporterà la chiusura al pubblico della struttura da lunedì 27 febbraio a mercoledì 1 marzo compresi.

I lavori, che proseguiranno fino alla fine del mese di marzo, riguardano gli impianti di rivelazione e segnalazione del pericolo di incendio e gli impianti dell’illuminazione di sicurezza. L’intervento prevede la rimozione del vecchio impianto, ormai obsoleto, l’installazione di un nuovo sistema adeguato alle norme di sicurezza antincendio e si concluderà con la programmazione dell’impianto stesso, il collaudo e la certificazione.

La chiusura della biblioteca Crocetta per i tre giorni è necessaria per consentire di eseguire in piena sicurezza i lavori in quota all’interno del doppio volume centrale dell’edificio.

La biblioteca riaprirà regolarmente giovedì 2 marzo con i consueti orari: tutti i pomeriggi, dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19 e le mattine di giovedì e sabato dalle 9.30 alle 12.30.