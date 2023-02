Alla Biblioteca Tolkien un nuovo servizio Whatsapp

Un nuovo servizio messo a disposizione dei cittadini bomportesi. È già attivo il numero Whatsapp per tutti gli utenti della Biblioteca comunale Tolkien, uno strumento in più per agevolare la comunicazione e raccogliere informazioni.

Nel dettaglio, gli utenti possono richiedere informazioni bibliografiche specifiche; iscriversi e prenotarsi ad attività culturali promosse dalla Biblioteca; prenotare e ritirare i volumi; informarsi riguardo a eventuali prestiti; richiedere informazioni aggiuntive sui servizi messi a disposizione dalla Biblioteca.

Il numero cui fare riferimento è 348 5294579, attivo negli orari di apertura della Biblioteca: martedì dalle 15 alle 19; mercoledì dalle 9 alle 12.30; giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19; venerdì dalle 15 alle 19; sabato dalle 9 alle 12.30.