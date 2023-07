Alla farmacia comunale di Campogalliano un nuovo distributore esterno

Più telemedicina e un nuovo distributore esterno sono le novità in arrivo presso la Farmacia comunale di Campogalliano. La telemedicina, attività sempre più diffusa e apprezzata in ambito sanitario, ha avuto grande slancio a seguito della pandemia da Covid-19; grazie alle nuove tecnologie e modelli organizzativi, ora è possibile effettuare prestazioni diagnostiche direttamente in farmacia senza la necessità di recarsi presso studi medici od ospedale, evitando spostamenti e riducendo i tempi di attesa. In farmacia, questa attività si svolge grazie all’utilizzo di dispositivi medici in grado di registrare dati clinici e trasmetterli ad una centrale di refertazione remota, che li analizza e li processa, restituendo una valutazione medica.

Il paziente può recarsi in farmacia per richiedere e prenotare un esame; il servizio si svolge in uno spazio dedicato, in cui il farmacista effettua l’esame, inviando i dati clinici raccolti alla centrale di refertazione, che produrrà un referto da consegnare al paziente. Già da qualche anno in farmacia comunale Campogalliano si effettua il servizio di telemedicina dell'Holter pressorio. Da luglio si inseriranno 2 nuovi esami diagnostici inerenti l'area cardiologica: l'Holter cardiaco e l'Elettrocardiogramma. I costi di questi servizi saranno compresivi di refertazione : Holter pressorio Euro 40; Holter cardiaco Euro 70 e Elettrocardiogramma Euro 25. Basterà recarsi in farmacia con la prescrizione del medico dell'esame da effettuare e prendere l'appuntamento.

Ma non è questa la sola novità in farmacia. Da luglio sarà presente, nell'area del passamedicine del turno, un armadio climatizzato con tanti prodotti (non solo condom) che si potranno acquistare, a qualsiasi ora del giorno e della notte (ad esempio latte per bambini, pannolini, test gravidanza, test anticovid, antimengococco e medicazioni varie). Il pagamento potrà essere effettuato sia con il contante che con il POS.

Tale operazione rappresenta un investimento della farmacia per poter offrire ai cittadini sempre più servizi sul territorio senza dover obbligare le persone a spostarsi verso i territori vicini.