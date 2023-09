Alla Provincia 450mila euro per gli interventi urgenti post-maltempo

Ammontano a due milioni 700mila euro le maggiori entrate che saranno investite dalla Provincia per interventi di manutenzione alla rete viaria provinciale e sugli edifici scolastici superiori, previsti con la quarta variazione di bilancio approvata dal Consiglio provinciale nella seduta di venerdì 29 settembre con i voti contrari dei consiglieri Lavinia Zavatti, Luigia Santoro e Stefano Venturini del gruppo Uniamoci e l’astensione del consigliere Mattia Veronesi del gruppo Civici, ecologisti e progressisti. Per una Provincia della sostenibilità.

In particolare sono previste entrate per 450mila euro dalla struttura commissariale per i costi degli interventi di somma urgenza sostenuti dalla Provincia per l’alluvione dello scorso maggio.

Sono previste, inoltre, entrate per circa un milione di euro per l’adeguamento dei listini prezzi per le opere pubbliche e 342mila euro di maggiori introiti dei dividendi di Autobrennero, a cui si sommano 660mila euro di avanzo libero e 230mila euro di ristori ministeriali per il mancato introito dell’Itp.

Per il presidente della Provincia Fabio Braglia «i 450mila euro per le somme urgenze dell’alluvione sono un primo passo fondamentale per assicurare la piena ricostruzione e messa in sicurezza del territorio, oltre al fatto di dare ossigeno al bilancio della Provincia, che aveva anticipato la somma. Restiamo in attesa del decreto commissariale per le altre somme, ricordando che in provincia di Modena abbiamo 164 interventi sul reticolo viario di cui 65 sulla rete stradale della Provincia e secondo l’ultima ricognizione, a Modena i danni ammontano ad oltre 52 milioni di euro per la rimessa in funzione dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche».

Oltre agli interventi finanziati per le somme urgenze, dei 2,7 milioni di euro della variazione di bilancio, un milione e 600mila euro sarà utilizzato per interventi di edilizia scolastica come il nuovo edificio al polo Leonardo (la cosiddetta scuola jolly) a Modena, per la ristrutturazione della palazzina C dell’istituto Spallanzani di Castelfranco Emilia e per le palestre del Meucci di Carpi, del Cavazzi di Pavullo e del Corni - Selmi di Modena.

Inoltre 370mila euro saranno impiegati per l’adeguamento prezzi degli interventi sul Formiggini e Morante di Sassuolo, oltre che per i lavori della nuova tangenziale di San Cesario.