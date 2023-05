Allagamenti a Pavullo. Confesercenti "Ristori alle imprese e interventi per mettere in sicurezza il territorio"

Confesercenti Area del Frignano interviene in merito agli allagamenti che si sono verificati nei giorni scorso a Pavullo, chiedendo rimborsi per le attività colpite e soprattutto interventi in tempi brevi al fine di evitare che si verifichino altri episodi analoghi in futuro