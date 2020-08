Allagate la Radiologia e la Radioterapia del Policlinico, attività sospesa

L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena comunica che a seguito della bomba d’acqua che verso le 15 si è abbattuta su Modena, si sono allagati i locali della Radioterapia e della Radiologia del Policlinico di Modena che si trovano nei bunker del seminterrato.

Non ci sono stati pericoli per i pazienti e gli operatori che erano al momento all’interno delle due strutture, ma le macchine sono state spente per sicurezza e, di conseguenza, gli una parte dei pazienti previsti per il pomeriggio sono stati rinviati.

È subito scattato il piano di emergenza che prevede il pompaggio dell’acqua dai locali e le verifiche tecniche sulle apparecchiature.

L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena si scusa con i cittadini per il problema ed è impegnata a recuperare le prestazioni rinviate il prima possibile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'intera area del Policlinico è stata colpita in modo diretto dal temporale: diversi alberi sono crollati sia su via del Pozzo che nel parcheggio pubblico che serve la struttura.