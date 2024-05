Allagamenti a Vignola e Savignano, attivo il servizio straordinario di ritiro rifiuti ingombranti

E’ attivo da oggi, a cura del Gruppo Hera, il servizio straordinario di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti che i cittadini di Vignola e Savignano sul Panaro, colpiti dalla recente ondata di maltempo, hanno la necessità di smaltire a seguito dell’allagamento di cantine, garage e piani interrati.

Le richieste devono essere inoltrate solo da chi ha subito danni causati dal nubifragio del 20 maggio 2024 direttamente ai Comuni, indicando nome e cognome, indirizzo e numero di telefono. Le domande devono pervenire entro e non oltre il 31 maggio ai seguenti contatti: per il Comune di Vignola ambiente@comune.vignola.mo.it e per il Comune di Savignano doccia@savignano.it - 320 4314176 (anche Whatsapp).

Il Gruppo Hera raccomanda di esporre il materiale su suolo pubblico, senza creare intralcio, separando i rifiuti elettrici ed elettronici, come ad esempio gli elettrodomestici. Gli stessi rifiuti possono essere comunque conferiti in autonomia dai cittadini presso le stazioni ecologiche del territorio. I servizi ambientali ordinari non subiranno variazioni.