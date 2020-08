L'allarme delle guardie Oipa: "A Modena boom di abbandoni di gatti e conigli"

In questo mese d'agosto sono stati oltre 50 i gatti ed i conigli abbandonati che l'associazione OIPA Modena ha recuperato e messo al sicuro. Un boom che preoccupa le guardie eco zoofile, alle prese quotidianamente con numerose chiamate da perte dei cittadini. Solo nella giornata di ieri sono stati recuperati un coniglietto a Carpi e cinque gattini in gravissime condizioni a Modena.

Le chiamate più frequenti riguardano gattini anche appena nati da allattare, gattini appena svezzati e gatti adulti, oltre a coniglietti di pochi mesi, magari acquistati durante i mesi dell'emergenza sanitaria e che adesso non interessano più anche perchè agosto è per molti il periodo delle ferie quindi un animale da seguire diventa presto un problema.



"Cerchiamo di rispondere in modo rapido ad ogni richiesta di intervento, le nostre guardie zoofile cercano nel più breve tempo possibile di mettere in salvo questi animali per nulla abituati all'ambiente esterno e non in grado di vivere all'aperto poichè troppo piccoli, bisognosi di cure o con accertate abitudini domestiche - spiega OIPA - A tutti loro stiamo cercando di trovare un contesto in cui possano vivere la loro vita rispettando tutte le loro esigenze di benessere fisiologico ed etologico, per questo ci adoperiamo per cercare la famiglia adatta a ciascun animale e l'animale giusto per ogni famiglia".

In quanto guardie zoofile, il personale di OIPA è attivo inoltre per verificare segnalazioni di maltrattamento e mancato benessere ai danni di animali d'affezione: in questo periodo le segnalazioni riguardano animali che vengono lasciati molte ore in casa da soli, o peggio chiusi in balcone. Nei casi più gravi si procede a sequestrare penalmente gli animali che vengono affidati ad una struttura comunale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In questo difficile contesto Oipa Modena cerca sempre nuovi volontari che possano aiutarci in questa attività oltre che famiglie che vogliano adottare. Info 349 7706639 - guardiemodena@oipa.org