Allarme tifone al Jamboree 2023: la testimonianza degli scout modenesi in Corea

Cambia in modo inaspettato l’esperienza del 25esimo World Scout Jamboree per gli scout modenesi, italiani e mondiali in corso in questi giorni a Saemangeum in Corea del Sud.

Dopo l’allerta caldo dei primi giorni (il campo è iniziato il 1 agosto) ora a preoccupare è l’allarme tifone. L’ Organizzazione mondiale dello scoutismo infatti ha comunicato nella giornata di ieri che il governo della Repubblica di Corea, a causa del previsto impatto del tifone Khanun, ha programmato la partenza anticipata dal sito del Jamboree per tutti i partecipanti.

Per capire meglio la situazione e come stanno vivendo questa esperienza gli scout modenesi presenti al raduno abbiamo parlato con alcuni di loro: “Abbiamo iniziato il percorso del Jamboree esattamente un anno fa e incontrato i ragazzi più volte durante l'anno per prepararci a questo evento che nasce come occasione per vivere la fratellanza universale tra tutti i popoli del mondo con le loro differenze culturali e le loro particolarità. Il viaggio è stato organizzato dal nostro Contingente Italiano ed è andato benissimo. Siamo arrivati a Seoul il 1 agosto e ripartiremo sempre da Seoul il 12 agosto. Noi siamo arrivati con il buio al campo, ma il primo impatto è stato quello con il caldo anche se noi modenesi eravamo preparati a questo clima (non mollo diverso da quello della pianura padana in realtà) quindi siamo stati capaci di gestire la prima emergenza relativa al caldo senza nessuna difficoltà.”

Ora però cosa succede? Il problema non è più il caldo ma l’arrivo di un tifone

“Il servizio meteorologico coreano ha previsto un forte maltempo che interesserà il sito dove si stava svolgendo il Jamboree a partire dal pomeriggio di mercoledì 9 agosto, che si protrarrà fino a tutto giovedì 10 agosto. - dichiarano i ragazzi- Per questo il Governo coreano insieme al Comitato organizzatore e ai vertici di WOSM (Organizzazione mondiale dello scoutismo) ha deciso di procedere con le operazioni di trasferimento dal sito del Jamboree durante la giornata di oggi martedì 8 agosto, quindi un giorno prima che il maltempo raggiunga il campo a SaeManGeum.”

“Al campo siamo organizzati in sotto-campi e oggi ogni sotto-campo ha ricevuto istruzioni in merito al trasferimento che si è svolto in modo sereno e tranquillo. - Racconta un capogruppo a capo di un'unità di 40 scout- Questa mattina infatti abbiamo smontato il campo e ora (circa alle 19.50 qui in Corea) siamo in viaggio verso Seoul dove staremo per i prossimi giorni, assieme al resto del contingente italiano (formato da 1200 persone). Per tutto il tempo ci siamo sentiti tranquilli e tutelati dai nostri Capi Contingente e dalle autorità italiane e coreane, sia con l’emergenza caldo prima che col tifone adesso. In un giorno solo stanno riuscendo a trasferire quasi 40.000 persone in luoghi sicuri al chiuso. Le strutture che ci ospiteranno sono i dormitori del campus universitario di Incheon. Il rientro del Contingente in Italia rimane infatti programmato con gli stessi orari dei voli originariamente previsti.”

Il Jamboree però non finisce qui, è solo un cambio di programma?

“Il dispiacere di dover abbandonare l'area originaria del Jamboree in anticipo non la nascondiamo - raccontano i giovani scout modenesi- ma siamo sicuri che questo cambio di programma ci darà la possibilità di vedere un'altra faccia inaspettata di questo evento. Siamo sereni e lo spirito di festa, comunità e amicizia non ci manca. Nei giorni scorsi abbiamo avuto l'opportunità di svolgere anche delle attività off-site, quindi fuori dal sito del Jamboree, e noi abbiamo avuto la fortuna di poter visitare un museo sulla storia e la cultura della Corea e un sito patrimonio dell'UNESCO. Speriamo quindi di avere queste possibilità anche qui a Seoul e di poter fare nuove e inaspettate attività”