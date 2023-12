I fiumi di nuovo osservati speciali, allerta meteo "arancione" nel modenese

Torna il maltempo e la Protezione Civile regionale è in allerta per la giornata di domani, sia a causa delle precipitazioni che del forte vento previsto. E' infatti stata diramata oggi un'allerta meteo valida dalle 00:00 del 2 dicembre 2023 fino alle 00:00 del giorno successivo.

Allerta ROSSA per criticità idraulica nelle province di PR, RE; per vento province di BO, RA, FC, RN.

Allerta ARANCIONE per criticità idraulica nelle province di PC, PR, RE, MO; per criticità idrogeologica nelle province di PC, PR, RE, MO; per vento province di PC, PR, RE, MO, RA, FC, RN.

Allerta GIALLA per criticità idraulica nelle province di RA, FC, RN, BO, RA, FE; per criticità idrogeologica nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FC, RN; per vento nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA; per stato del mare nella provincia di FE; per mareggiate nella provincia di FE.

Previsioni

Per la giornata di sabato 2 dicembre sono previsti: venti sud-occidentali di tempesta (89 - 102 Km/h), più probabili su fascia appenninica centro-orientale; venti sud-occidentali di burrasca forte (75-88 Km/h), con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore su fascia appenninica occidentale e pianura orientale; venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da nord-ovest sul restate territorio. Sono inoltre previste precipitazioni intense, localmente anche a carattere di rovescio più probabili sul settore appenninico centro-occidentale, che possono generare diffusi ruscellamenti e fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche fragili, nonché ulteriori innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua montani con fenomeni erosivi. Nei tratti vallivi dei corsi d'acqua del settore centrale della regione, già interessati dalla propagazione delle piene della giornata odierna, si prevedono ulteriori innalzamenti dei livelli con occupazione delle aree golenali ed interessamento degli argini. È previsto mare agitato al largo con possibili localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale sulla costa ferrarese.

Cosa significa l'allerta arancione

L’allerta arancione per piene dei fiumi è riferita ad uno scenario di evento in cui si prevedono piene significative, con occupazione delle zone di espansione naturale dell’alveo fluviale nei tratti montani e delle aree golenali nei tratti vallivi dei corsi d’acqua, e conseguente interessamento degli argini.

Si tratta di piene a cui sono associati diffusi fenomeni di erosione e trasporto solido di materiale (detriti, tronchi, etc.), che impattano sulle attività e le infrastrutture nelle aree limitrofe ai corsi d’acqua montani (es. opere idrauliche, strade, parchi fluviali, etc.), e sulle attività antropiche o edifici presenti in aree golenali, che devono essere preventivamente evacuate. In alcuni tratti arginati di pianura il codice arancione è indicativo di una piena con livelli superiori al piano di campagna, che quindi comporta un’attività di monitoraggio visivo delle arginature, al fine di intervenire prontamente su possibili fontanazzi o infiltrazioni d’acqua.

L’allerta arancione per piene dei fiumi arancione comporta per i cittadini la raccomandazione di non avvicinarsi o sostare nelle zone limitrofe ai corsi d’acqua (parchi fluviali, passerelle, argini, ponti, etc.) e di seguire le indicazioni di comportamento provenienti dalla Protezione Civile o dal proprio Comune.

Tutte le informazioni sull’evoluzione degli eventi sono disponibili in tempo reale nella sezione “Monitoraggio” del portale AllertameteoER.

Per le strutture tecniche che gestiscono il servizio di piena l’attivazione di una fase di preallarme, al fine di monitorare l’evoluzione dell’evento e, presidiare la tenuta delle arginature, la funzionalità delle opere di difesa ed i punti idraulicamente critici.