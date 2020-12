Maltempo, l'allerta meteo scende a livello giallo. Ancora piogge nel weekend

Si avvia ad esaurirsi l'ondata di maltempo che ha colpito l'Emilia-Romagna in questi giorni. E anche l'allerta della Protezione civile regionale passa da arancione a gialla. Il nuovo bollettino, emesso oggi, è valido per l'intera giornata di domani, venerdi' 11 dicembre, e segnala il rischio di criticità idraulica e idrogeologica sui rilievi e le pianure emiliane, mentre sulla costa è possibile ancora qualche mareggiata.

"Per domani venerdi' 11 dicembre non sono previsti fenomeni meteorologici rilevanti ai fini dell'allertamento- si legge nel bollettino della Protezione civile- si segnalano tuttavia deboli precipitazioni sul settore centro-occidentale in arrivo dal pomeriggio-sera. La quota neve si attesta attorno a 800-1.000 metri". La criticità idraulica nella pianura tra Bologna e Ferrara, in particolare, "è riferita al transito della piena del fiume Reno con superamenti localizzati del livello 1 nelle sezioni piu' vallive".

Per quanto riguarda le acque fuoriuscite dalla rotta del fiume Panaro, invece, "stanno defluendo nei canali del Consorzio della Bonifica Burana che potranno pertanto presentare livelli particolarmente alti nei Comuni di Nonantola, Sant'Agata Bolognese, Crevalcore, Finale Emilia, Cento e Bondeno".

(DIRE)