Allerta meteo a Modena: preoccupano il vento e i fiumi

Per la giornata di domani è stata emessa un'allerta meteo. In particolare l'allerta è ARANCIONE per vento nelle province di PC, PR, RE, MO.



Allerta GIALLA per piene dei fiumi per le province di RA, FC, RN; per vento per le province di PC, PR, BO, FE, RA, FC, RN; per neve per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN.

Nella giornata di lunedì 27 febbraio la persistenza di correnti nord-orientali manterrà ancora venti forti su tutta la regione con venti di burrasca moderata (intensità tra 62 e 74 Km/h) e possibili raffiche di intensità superiore sul settore costiero e sui rilievi occidentali con raffiche di burrasca forte (superiori a 74 Km/h) lungo i crinali appenninici. La ventilazione sarà in attenuazione nella seconda parte della giornata. Il moto ondoso tenderà progressivamente ad attenuarsi con mare agitato al largo (altezza dell'onda superiore a 2.5 m) nella prima parte della giornata e con condizioni del mare sotto costa che possono generare localizzati fenomeni di erosione del litorale. Sono inoltre previste precipitazioni deboli-moderate prevalentemente sul settore appenninico, nevose fino ai 300 metri sul settore emiliano e 500 m su quello romagnolo, che potranno generare innalzamenti dei livelli idrometrici sui bacini romagnoli.