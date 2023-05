Piogge deboli, l'allerta meteo scende a livello "arancione" nel modenese

Anche se il sole non splenderà, nelle prossime ore sono previste precipitazioni deboli tali da non aggravare l'attuale situazione del reticolo idrografico modenese. Lo certificano non solo le previsioni meteo, ma anche l'allerta diramata pochi minuti fa dalla protezione Civile dell'Emilia Romagna.

L'allerta sarà valida per tutta la giornata del 19 maggio e vede scendere a "rosso" ad "arancione" il livello di criticità nel territorio modenese. Resta invece critica la situazione da Bologna alla Romagna.

Allerta ROSSA per piene dei fiumi nelle province di BO, FE, RA, FC, RN; per frane e piene dei corsi minori nelle province di BO, RA, FC, RN;

per piene dei fiumi nelle province di BO, FE, RA, FC, RN; per frane e piene dei corsi minori nelle province di BO, RA, FC, RN; Allerta ARANCIONE per piene dei fiumi nelle province di RE, MO, FE, BO, RA, FC, RN; per frane e piene dei corsi minori nelle province di PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN;

per piene dei fiumi nelle province di RE, MO, FE, BO, RA, FC, RN; per frane e piene dei corsi minori nelle province di PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN; Allerta GIALLA per piene dei fiumi nelle province di PR, RE, MO, BO, FE; per frane e piene dei corsi minori nelle province di PC, PR.

Le previsioni

Per la giornata di Venerdì 19 Maggio si prevedono deboli precipitazioni sul settore centro-occidentale. Si prevede la propagazione delle piene già in atto nei tratti vallivi di tutti i corsi d'acqua del settore centro-orientale della regione, con occupazione delle golene ed interessamento degli argini, in progressiva decrescita. Dal punto di vista della criticità idrogeologica saranno possibili diffusi dissesti nelle zone montane/collinari centro-orientali della regione dove permarranno condizioni favorevoli allo sviluppo di frane per scivolamento e colamento lungo i versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche fragili e all'aggravamento delle numerosissime frane già attivatesi a seguito delle precipitazioni dei giorni scorsi. Inoltre saranno possibili localizzati fenomeni franosi nelle zone montane/collinari occidentali. La criticità idraulica e idrogeologica rossa sul bolognese e sulla Romagna è dovuta alle gravi criticità già presenti sul territorio.