Piene dei fiumi, resta l'allerta arancione nel modenese. Ma torna il bel tempo

Mentre le zone del bolognese e del ravennate sono in ginocchio per le esondazioni e le frane - con la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale - il territorio modenese vede transitare lentamente le piene dei fiumi e tiene il fiato sospeso, consapevoli tuttavia che almeno dal punto di vista meteorologico il peggio sembra essere passato.

Lo certificano non solo le previsioni ma anche la nuova allerta meteo emessa dalla Protezione Civile regionale, che abbassa il rischio di criticità idraulica per la provincia di Modena.

La nuova allerta è valida dalle 12:00 del oggi fino alle 00:00 del 05 maggio e prevede diversi elementi

Dalle 12.00 del 3 maggio 2023 allerta ROSSA per piene dei fiumi nelle province di BO, FE, RA, FC, RN.

Allerta ARANCIONE per piene dei fiumi nelle province di RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN e per frane e piene dei corsi minori nelle province di PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN.

Allerta GIALLA per piene dei fiumi nelle province di PR, RE, MO, FE; per frane e piene dei corsi minori nelle province RA, FC, RN.

Dalle 00:00 del 4 maggio 2023 allerta ROSSA per piene dei fiumi nelle province di BO, FE, RA, FC, RN.

Allerta ARANCIONE per frane e piene dei corsi minori nelle province di BO, RA, FC, RN.

Allerta GIALLA per piene dei fiumi nelle province di RE, MO, FE; per frane e piene dei corsi minori nelle province PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN.

Le previsioni meteo

Per mercoledì 3 e giovedì 4 maggio non si prevedono fenomeni meteorologici significativi ai fini dell'allertamento. Per mercoledì 3, si prevedono livelli idrometrici superiori alle soglie 3 e prossimi ai massimi storici nei tratti vallivi di Idice, Sillaro, Santerno, Senio, Lamone e Montone. Nei tratti vallivi di Secchia, Panaro, Reno, Samoggia e Quaderna si prevedono livelli idrometrici superiori alle soglie 2.

Per giovedì 4 maggio si prevede l'esaurimento delle piene nei tratti montani e il progressivo rientro al di sotto delle soglie 3 dei livelli idrometrici nei tratti vallivi dei corsi d'acqua interessati dalle piene. Il codice rosso è riferito alle numerose criticità idrauliche e danni in atto nella pianura centro-orientale. Nelle zone montane/collinari centro-orientali sono possibili localizzati fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti. Il codice arancione nelle zone montane e collinari centro-orientali è riferito alle numerose criticità idrogeologiche e danni in atto.