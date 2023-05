Prosegue l'allerta meteo, si attendono piene di Secchia e Panaro a livello "arancione"

Altre 24 ore di allerta rossa in diverse zone dell’Emilia-Romagna. L’ha emessa la Protezione civile regionale: durerà per tutta la giornata di domani, giovedì 11 maggio, a partire dalla mezzanotte di oggi fino a quella di venerdì 12.

Per le numerose vulnerabilità ancora in atto sul territorio interessato dagli eventi del 2 e 3 maggio, il codice rosso interesserà dal punto di vista idraulico le zone della pianura bolognese (le province di Bologna, Ferrara e Ravenna), la collina bolognese (Bologna e Ravenna), l’alta collina, la bassa collina e la pianura romagnola (province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini); riguarderà, inoltre, anche per criticità idrogeologica, l’alta collina romagnola (Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini) e la collina bolognese (Bologna e Ravenna). Entra in allerta arancione la costa romagnola.

Si attendono piene di soglia 2 sia del fiume Reno, che dei suoi affluenti, oltre che di Lamone, Montone, Secchia e Panaro. Si tratterebbe quindi di livelli analoghi a quelli raggiunti una settimana fa. Attualmente, tuttavia i corsi d'acqua modenesi sono ancora ampiamente sotto il primo dei livelli di guardia.

Da questa mattina, in seguito all’ondata di maltempo che sta attraversando il territorio provinciale, i tecnici e il personale della Provincia di Modena è impegnato nelle attività di monitoraggio e controllo della rete viaria, che al momento risulta aperta e senza situazioni di disagio. Particolare attenzione viene posta al livello idrometrico dei corsi d’acqua in prossimità dei ponti, che sono tutti transitabili.

Dalla serata di martedì 9 maggio, a scopo precauzionale, sono chiusi al transito veicolare e pedonale i Percorsi Natura (Panaro, Secchia e Tiepido) per l’intero tragitto dei percorsi, fino al termine dell’emergenza.

L'allerta di domani

Allerta ROSSA per piene dei fiumi per le province di BO, FE, RA, FC, RN; per frane e piene dei corsi minori per le province di BO, RA, FC, RN.

Allerta ARANCIONE per piene dei fiumi per le province di RE, MO, BO, RA, FC, RN; per frane e piene dei corsi minori per le province di PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN.

Allerta GIALLA per piene dei fiumi per le province di PR, RE, MO, FE; per frane e piene dei corsi minori per le province di RA, FC, RN.



Per giovedì 11 maggio sono previste deboli precipitazioni sul territorio regionale. Tuttavia, per le precipitazioni elevate della giornata di mercoledì 10 maggio, si prevedono piene su tutti i corsi d'acqua del settore centro-orientale della regione, con possibili occupazioni delle zone golenali, interessamento degli argini e difficoltà di smaltimento delle acque nel reticolo idrografico minore e di bonifica. A seguito delle estese e intense precipitazioni dei giorni precedenti, saranno possibili fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, più diffusi nel settore collinare centro orientale. La criticità idraulica e idrogeologica rossa prevista sulle zone collinari e di pianura bolognese, ravennate e forlivese è connessa alle numerose vulnerabilità ancora in atto sul territorio interessato dagli eventi del 2-3 maggio.