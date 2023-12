Secchia a livello arancione a Ponte Alto, prosegue l'allerta meteo

A Modena è confermata anche per la giornata di domenica 3 dicembre l'allerta Arancione per criticità idraulica, diramata dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, ma per ora rimangono aperti i ponti sul fiume Secchia dove sta defluendo la piena causata da persistenti piogge in Appennino. La Protezione civile ha diramato per la giornata di domani un'allerta meteo di bassa entità, ad esclusione della pianura modenese dove i corsi d'acqua sono in piena.

Il Secchia ha raggiunto il livello arancione a Ponte Alto, ma a monte i livelli sono in calo e nelle prossime ore si prevede il progressivo esaurimento delle precipitazioni. Per quest motivo la situazione non desta particolare preoccupazione,

È tuttavia attivo il monitoraggio sia per il Secchia che per il fiume Panaro e di tutti i corsi d'acqua del nodo idraulico modenese.

Per la protezione civile è attiva la Sala operativa unica integrata di Marzaglia. Nel monitoraggio del nodo idraulico sono impegnati i tecnici comunali, di Aipo, i volontari della Protezione civile; nel presidio della viabilità la Polizia locale. Il coordinamento degli interventi è affidato al Coc, il Centro operativo comunale.