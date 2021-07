Temporali e forte vento, allerta meteo "gialla" su tutta la regione

Pausa dal gran caldo in arrivo in Emilia-Romagna. Nella giornata di domani, domenica 1 agosto, a partire dalle prime ore del mattino sono previste infatti "condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati", rende noto la Protezione civile regionale, che ha diramato un'allerta gialla per tutta l'Emilia-Romagna. I temporali sono previsti "più probabili sul settore occidentale della regione".

"Sono inoltre previsti venti di burrasca lungo tutto il crinale appenninico", mette ancora in guardia la Protezione civile dell'Emilia-Romagna. I fenomeni sono comunque previsti in attenuazione nell'arco delle successive 48 ore. L'allerta ha valore per tutta la giornata di domani, fino alla mezzanotte di lunedì 2 agosto.