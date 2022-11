Allerta meteo per pioggia, livello dei fiumi ancora basso. Neve sopra i mille metri

La Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha emesso un'allerta meteo valida per tutta la giornata di oggi, in virtù delle piogge previste in queste ore.

Allerta "gialla" per piene dei fiumi per le province di PR, RE, MO, BO, FE, RA; per frane e piene dei corsi minori per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN; per vento per le province di FE, RA, FC, RN; per mareggiate per le province di FE, RA, FC, RN.



Per tutta la giornata di oggi, infatti, sono previste precipitazioni intense, localmente anche a carattere di rovescio, più probabili sul settore centro-occidentale, che possono generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con possibili superamenti della soglia 1. Si prevedono venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da nord-est con possibili, temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore sulla costa e forti sul crinale appenninico.

Osservati speciali sono ovviamente i fiumi, elemento critico in caso di maltempo, come la cronaca degli ultimi anni ha purtroppo riportato. Al momento tutti i corsi d'acqua del modenese sono ampiamente al di sotto della soglia di guardia "gialla" e non si segnalano criticità, seppur i livelli siano in generale e lenta crescita

Le prossime ore saranno importanti per capire l'andamento delle precipitazioni. Intanto nell'alto Appennino sono tornati a cadere fiocchi di neve. Si segnalano nevicate sopra quota 1.000 metri, nelle principali località sciistiche del comprensorio modenese.