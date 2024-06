"Limitare gli spostamenti e allontanarsi dai corsi d'acqua", arriva anche l'alert del Comune

La situazione critica dei fiumi intorno a Modena - con il Secchia verso una piena storica a Ponte Alto e con il Tiepido prossimo al livello stradale della via Emilia Est - sta creando non poca apprensione in tutto il territorio. La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo "rossa" per la pianura modenese e questo ha fatto scattare anche il servizio di alert che viene utilizzato dal Comune di Modena per informare i cittadini circa le criticità ambientali (e non). Si tratta del sistema Nowtice, cui Modena ha aderito.

Molti cittadini hanno quindi ricevuto notifiche, messaggi o mail per essere messi in guardia. Il sistema utilizza infatti diverse tecnologie: linea telefonica fissa, telefono cellulare e App IO.

"Si invitano pertanto i cittadini a prestare la massima attenzione e ad eseguire tutte le istruzioni che verranno diramate per conto del sindaco e dalle pubbliche autorità - si legge nel messaggio - Si ricorda che, se dovesse essere disposta l'evacuazione per le aree/abitazioni a rischio, il segnale di allarme sarà dato con ogni mezzo a disposizione della Amministrazione Comunale di Modena. Si invita la popolazione a seguire l'evoluzione della situazione anche attraverso il sito Web del comune di Modena, della Regione Emilia Romagna e di Allerte Italia".

Il messaggio contiene poi anche indicazioni pratiche da seguire. In particolare:

Limitare gli spostamenti in automobile allo stretto necessario e stare lontano da corsi d'acqua, ponti e strade sott'argine.

Non utilizzare piani interrati e seminterrati e prepararsi, se necessario, a portarsi ai piani alti.

Raggruppare gli effetti personali più importanti che potrebbero servire in caso di eventuale evacuazione (chiavi di casa, soldi, documenti di Identità, medicinali, impermeabili e vestiario di ricambio, bottiglia d'acqua e torcia, ecc.).

In caso di evacuazione, chiudere le utenze di gas, luce e acqua.

Nessun allarmismo, dunque, ma alcune indicazioni utili da tenere sempre a memoria per non sottovalutare queste situazioni, che purtroppo si fanno sempre più frequenti.