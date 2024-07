Allerta gialla per l'ondata di calore, temperature previste oltre i 37 gradi

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Prosegue almeno fino a venerdì 19 luglio l'ondata di calore che sta interessando Modena e buona parte del bacino padano. Lo evideniza in particolare la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna, che ha emesso per la giornata di domani 18 luglio un'allerta di colore giallo per temperature elevate.

Nella giornata di giovedì 18 luglio, infatti, sono previste temperature massime elevate, intorno a 37-38°C, o localmente superiori, nelle zone di pianura centro orientali.

Il quadro nazionale

Il caldo africano si attenuerà solo localmente e il calo delle temperature non sarà tale da poter parlare di normalità se non strettamente per una parte del Nord. Lo evidenzia 3bmeteo.com. Perchè tutti i valori tornino vicino alla media stagione si dovrà aspettare molto probabilmente la metà della prossima settimana. Quindi farà ancora molto caldo su diverse regioni e non è escluso che si possano ancora superare al Sud picchi di 40°C.

C'è poi la questione importante del maltempo, i contrasti termici tra l'aria più fresca atlantica e le temperature roventi preesistenti stimoleranno la crescita dei temporali che potranno essere di forte intensità e associati a grandinate di grosse dimensioni. Sembra questo al momento l'aspetto più importante da sottolineare. Vediamo allora che cosa ci dicono i modelli su queste due giornate, consci che qualche variazione ci potrà ancora essere.

Nella giornata di sabato è atteso un primo passaggio instabile che dovrebbe realizzarsi tra la sera e la notte tra il Nordovest e la Lombardia. I fenomeni potranno essere localmente intensi su Valle d'Aosta, alto Piemonte e alta Lombardia ma interessare localmente anche la pianura piemontese. Sarà possibile anche qualche grandinata. Altrove non sono previsti fenomeni salvo qualche isolato temporale pomeridiano lungo l'Appennino. Dal punto di vista termico atteso un contenuto calo delle temperature ma con valori ancora abbondantemente sopra media e in condizioni di caldo ancora molto afoso pressoché ovunque.