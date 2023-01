Nevicate in arrivo, allerta gialla anche nelle fasce di pianura

Le previsioni meteorologiche preannunciano neve anche a basse quote nelle prossime ore. Quasi certi gli accumuli di un buon manto bianco nell'alto Appennino, ma la neve potrebbe depositarsi in modo significativo anche in collina. Per quanto riguarda la pianura, invece, difficile fare previsioni esatte sull'andamento della nevicata, ma anche la fascia di Modena potrebbe essere interessata.

Quindi occhi puntati, a partire dall'alba di domai, sulla viabilità provinciale, che potrebbe subire i disagi dettati dalla neve.

La Protezione Civile dell'Emilia Romagna è in allerta "gialla" in tutte le province, come indicato nel bollettino emesso oggi:

Per giovedì 19 gennaio è previsto l'arrivo di aria più fredda di origine artica che porterà nevicate con accumuli di 10-20 cm fin dalla bassa collina e punte anche superiori ai 30 cm in montagna. Saranno inoltre possibili nevicate fino in pianura sul settore centro-occidentale dell'Emilia-Romagna con accumuli mediamente intorno a 5 cm e punte localmente superiori, mentre sul settore orientale si avrà in prevalenza pioggia mista a neve con accumuli scarsi o nulli.

Sono inoltre previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da nord-est lungo la costa, in particolare ferrarese, con temporanee raffiche di intensità superiore. Si prevedono in serata condizioni del mare sotto costa che possono generare localizzati superamenti della soglia di allertamento. Non si escludono infine livelli idrometrici prossimi alla soglia 1 nei bacini del settore centro-orientale della regione.