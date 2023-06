Le composizioni di Flover Modena sul palco del concertone "Italia loves Romagna"

Flover colora di verde e di fiori il concerto-evento ‘Italia loves Romagna’. Tutti gli allestimenti green delle aree artisti, dell’hospitality vip e dell’area stampa del grande evento musicale e benefico saranno curati dal Garden Center. Flover, con i suoi punti vendita a Modena, in Veneto e Lombardia, è quindi in prima linea come partner tecnico nella realizzazione del concerto ‘Italia loves Romagna’, in programma il 24 giugno alle 20.30 alla RCF Arena di Campovolo (Reggio Emilia). Un ‘concertone’ di solidarietà, con decine di super ospiti, nato per raccogliere fondi e sostenere le popolazioni dell’Emila Romagna colpite dalle terribili alluvioni di maggio.

“Flover è arrivata da un anno a Modena, rilevando Happyflor, – spiega Silvano Girelli, amministratore delegato di Flover – ma questo poco tempo ci è bastato per comprendere la straordinaria bellezza di questa terra. Abbiamo deciso di continuare la storia del garden, ampliandone offerta e varietà di prodotti, e oggi abbiamo deciso di restituire un po’ di quello che abbiamo ricevuto, mettendo a disposizione la nostra professionalità nell’allestire al meglio questo grande evento. Doniamo il nostro verde, i nostri fiori e la nostra professionalità per contribuire alla raccolta fondi che darà una mano all’Emilia Romagna a risollevarsi e ripartire. Ripartiamo, portando un po’ di bellezza in un territorio che ha conosciuto un periodo di grande sofferenza”.

Il concerto è stato organizzato da Friends & Partners, Riservarossa, Vivo Concerti e Magellano Concerti, con il supporto di Ministero della Cultura, Rai – Radiotelevisione Italiana, Regione Emilia-Romagna e Siae. Il concerto verrà trasmesso anche in diretta su Rai Uno alle 20.30. La campagna di raccolta fondi ‘Italia loves Romagna’ partirà dal 22 giugno e si concluderà il 5 luglio. Sarà possibile donare, inviando un SMS o facendo una chiamata da rete fissa al numero 45538.