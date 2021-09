Guardia di Finanza, arrivati a Modena 7 allievi Marescallo per il tirocinio

Oggi il Comandante Provinciale ha ricevuto gli “allievi marescialli” provenienti dalla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza con sede a L’Aquila, frequentatori del 11° corso di qualificazione operativa.

L’esperienza istruttiva si pone l’obiettivo di favorire, in prossimità dell’immissione in servizio dei “neo ispettori”, l’approccio applicativo delle nozioni di natura teorica preventivamente acquisite nel corso dei 3 anni di studi svolti presso la menzionata “Scuola di Formazione”, a testimonianza dell’assoluta centralità che la Guardia di Finanza pone al tema della formazione dei suoi appartenenti.

Il tirocinio, che avrà la durata di un mese, si svolgerà mediante l’esperienza pratica in servizio presso il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria con sede in Modena e si estrinsecherà mediante la quotidiana partecipazione dei Marescialli tirocinanti, in qualità di “osservatori” e sempre affiancati da Ispettori esperti in forza al citato Reparto, a tutte le attività in corso di svolgimento.

In particolare l’attività formativa dei giovani ispettori sarà orientata all’acquisizione di esperienze con riguardo alle attività di contrasto a tutti i fenomeni di illegalità economico-finanziaria che mettono in pericolo i bilanci pubblici, la libertà negoziale, la libertà d’impresa, il libero funzionamento del mercato ed il risparmio. In tal senso, l’attività addestrativa consentirà di approfondire ed acquisire conoscenze tecno-pratiche in merito all’utilizzo dell’ampio ventaglio di strumenti d’indagine - giuridici ed operativi – a disposizione dei reparti del Corpo per il contrasto all’evasione, all’elusione ed alle frodi fiscali, agli illeciti in materia di spesa pubblica, alla criminalità economico-finanziaria.