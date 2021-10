Fiorano, Formigine e Maranello: un avviso pubblico per reperire alloggi sfitti

L’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, nell’ambito dei programmi d’intervento sociale per affrontare il problema dell’emergenza abitativa, intende acquisire in affitto ulteriori alloggi di proprietà privata, conformi alle vigenti normative sulla sicurezza, al fine di assegnarli a famiglie che incontrano difficoltà a reperire autonomamente l’abitazione.

I proprietari interessati potranno presentare la loro proposta di affitto su apposito modulo reperibile sul sito Internet dell’Unione (www.distrettoceramico.mo.it) o presso gli sportelli dei Servizi Sociali territoriali di Fiorano Modenese, Formigine e Maranello inviandolo via mail a politiche.abitative@ distrettoceramico.mo.it o prendendo appuntamento (al numero 0536/880642), per essere successivamente contattati al fine di definire i contenuti dell’eventuale contratto.

Gli alloggi saranno gestiti in accordo con Acer Modena con contratti a canone concordato nella modalità 3+2 anni. Ai proprietari disponibili a dare in locazione gli alloggi vengono offerte le seguenti garanzie: pagamento regolare dell’affitto pattuito in due rate semestrali anticipate; rilascio dell’alloggio entro il termine stabilito dal contratto e nelle condizioni iniziali; pagamento delle spese condominiali in caso di inadempienza dell’inquilino.