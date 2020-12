Alluvione. L'acqua raggiunge il centro di Nonantola, paese in ginocchio

Purtroppo nel pomeriggio l'acqua esondata dal Panaro ha raggiunto l'abitato di Nonantola, "entrando" dalla direzione sud est, proprio lungo la provinciale. L'acqua si è riversata nei cortili di case e aziende, allagando i locali e provocando già molti danni. Impossibile arrestarne l'avanzata: le autorità hanno invitato le persone a liberare i piani bassi delle abitazioni e portarsi a quelli alti, oltre a non riversarsi nelle strade a piedi o in auto. Il livello è attualmente basso, ma raggiunge il mezzo metro in alcune zone del paese.

Il flusso dell'acqua procede in direzione della frazione di Casette e i territori più a ovest non dovrebbero essere raggiunti. Ma la situazione è in rapida evoluzione ed il perdurare delle cattive condizioni meteo non consentono di fare previsioni certe.

Vigili del Fuoco, Protezione Civile e forze dell'ordine lavorano senza sosta per prestare soccorso alla popolazione. Alcune squadre di pompieri stanno attraversando le strade del paese a bordo di gommoni per evacuare le persone che si trovano in zone a rischio. L'emergenza Covid complica ulteriormente la situazione, in particolare per quanto riguarda gli interventi domiciliari di carattere sanitario

Intanto procedono i lavori per tamponare la fuoriuscita di acqua dal Panaro in corrispondenza della falla che si è aperta nell'argine. I mezzi d'opera lavorano incessantemente sui terrapieni per depositare pietre, che sono state fatte arrivare in zona con alcuni camion.