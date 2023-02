Alternanza scuola-lavoro: al via i percorsi per studenti con disabilità

Favorire l’accesso di studenti con disabilità nel mondo del lavoro e contribuire ad un concreto impatto sociale: queste le finalità del rinnovo triennale del Protocollo d’Intesa firmato dalla Camera di commercio di Modena, l'USR - Ufficio VIII Ambito territoriale per la provincia di Modena, il Centro territoriale di supporto di Modena, la Fondazione San Filippo Neri, l'Agenzia Regionale per il lavoro Emilia Romagna- Ufficio per il collocamento mirato di Modena e il Comune di Modena - Settore Servizi Sociali e Settore Servizi Educativi.

Il collegamento tra studenti e imprese si concretizza con l’attivazione di stage durante il triennio delle Scuole secondarie di II grado, con la formula dei PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), a cui potrebbero seguire, dopo il diploma, tirocini formativi e l’assunzione vera e propria. Per facilitare il matching con la giusta realtà lavorativa e sociale, verranno fornite alle imprese interessate le descrizioni dei profili degli alunni, con indicazioni su competenze ed obiettivi concreti.

La Camera di Commercio si impegna a coinvolgere le imprese interessate a questa opportunità, evidenziando come l’inserimento in azienda di studenti con disabilità rappresenti un passo concreto nell’ottica di accrescere la Responsabilità Sociale d’Impresa (R.S.I). Inoltre, dare luogo ad una co-progettazione con i docenti delle Scuole secondarie di II grado i PCTO ed attivare percorsi mirati per gli studenti con disabilità si rivela particolarmente prezioso nella predisposizione di esperienze lavorative per gli alunni disabili che non riusciranno a conseguire il diploma conclusivo al termine del corso di studi.

Le imprese interessate possono compilare il modulo di adesione disponibile sul sito della Camera di Commercio www.mo.camcom.it, alla voce Promozione/Orientamento al lavoro. Per ulteriori informazioni, contattare l’ufficio Promozione, tel. 059 208816, email: genesi@mo.camcom.it.