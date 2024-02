Alzabandiera in piazza Roma per ricordare la prima sfilata del Tricolore di 227 anni fa

Il 12 febbraio 1797 il Tricolore sfilò pubblicamente nelle strade di Modena. Solo poche settimane prima, il 7 gennaio, era stato adottato a Reggio Emilia come bandiera nazionale dalla Repubblica Cispadana, ma fu sotto la Ghirlandina che per la prima volta venne utilizzato in una sfilata pubblica. A quell’episodio verrà dedicato quest’anno un momento celebrativo, con l’alzabandiera in piazza Roma, domenica 18 febbraio, alle 10, con gli interventi del sindaco Gian Carlo Muzzarelli e del comandante dell’Accademia militare, il generale Davide Scalabrin. In un primo momento era stato previsto l’11 febbraio, poi l’iniziativa è stata rinviata al 18 a causa delle previsioni di maltempo.

Di fronte alla facciata del Palazzo Ducale, con il Reggimento Allievi schierato su tre blocchi, sulle note dell’inno di Mameli saranno quattro allievi a issare le bandiere, quella italiana e quella dell'Unione europea, sui pennoni collocati in piazza, nei pressi di largo San Giorgio. L'ammaina bandiera è previsto per le 16.30.

La celebrazione della ricorrenza è stata sollecitata dal Consiglio comunale lo scorso anno approvando un ordine del giorno presentato dal capogruppo di Alternativa Popolare Alberto Bosi e sottoscritto anche da Partito democratico, Lega Modena, Gruppo Indipendente per Modena, Fratelli d’Italia e Forza Italia; favorevoli alla mozione anche Movimento 5 stelle, Modena Civica e il gruppo Modena Sociale che oggi nel nome aggiunge il termine “Indipendenza!”.

"Circa un anno fa il consiglio comunale di Modena ha approvato all'unanimità una proposta di mozione in cui chiedevo di organizzare ogni anno una passeggiata storica o un evento in centro storico per celebrare la prima manifestazione pubblica del primo tricolore italiano. - ha commentato Alberto Bosi - Desidero esprimere, quindi, la mia soddisfazione verso l'amministrazione comunale che ha attuato, e non sempre accade, la mozione approvata all'unanimità dal consiglio organizzando una manifestazione. Finalmente anche l'amministrazione di Modena ha deciso di celebrare un fatto così importante per la nostra città e per la nostra nazione così come del resto avviene a Reggio Emilia dove, giustamente, ogni anno viene celebrato il fatto che il tricolore è nato nella loro città".