Municipio, ricevuto oggi l'ambasciatore della Bulgaria

L’ambasciatore della Repubblica di Bulgaria in Italia Todor Stoyanov è stato ricevuto nella mattinata di oggi, mercoledì 13 ottobre, dal sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli che lo ha incontrato a Palazzo comunale insieme all’assessora all’Europa Anna Maria Lucà Morandi e all’assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi.

Nel corso dell’incontro con l’ambasciatore, in città per visitare alcune aziende, ci si è soffermati sugli aspetti produttivi e manufatturieri del territorio e sulle modalità per attuare una collaborazione che approfondisca le relazioni culturali già in essere e legate al Belcanto. L’ambasciatore Stoyanov, infatti, era intervenuto, a novembre 2020, alla scopertura della targa in onore del basso Nicolai Ghiaurov, grande voce lirica internazionale, nato in Bulgaria e modenese d’adozione.

Al termine dell’incontro, il sindaco ha donato all’ambasciatore il libro fotografico di Franco Fontana “Modena effetto notte”.