Ricevuto in Municipio l'ambasciatore del Guatemala

L’ambasciatore del Guatemala in Italia Eduardo Mejìa ha incontrato oggi, venerdì 10 dicembre, a Palazzo comunale, l’assessora a Europa e cooperazione internazionale Anna Maria Lucà Morandi.

L’ambasciatore, accompagnato dall’avvocato Pier Luigi Guidastri, è in visita a Modena e in regione per visitare alcune aziende, in particolare dell’automotive e dell’enogastronomia, e l’incontro è stato l’occasione per iniziare una conoscenza e uno scambio anche sui temi della cultura e del turismo.

Al termine dell’incontro, l’assessora Lucà Morandi ha donato all’ambasciatore il libro fotografico di Franco Fontana “Modena effetto notte” e una serie di stampe della città antica, invitandolo a ritornare.