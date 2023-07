A Villa Pineta di Gaiato apre l’ambulatorio di chirurgia bariatrica per pazienti affetti da obesità

L'Ospedale Villa Pineta Santo Stefano Riabilitazione inaugura il nuovo ambulatorio dedicato alla chirurgia bariatrica, diretto dal dott. Antonio Zullino, rinomato chirurgo bariatrico, già membro dell'Ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio, Gruppo San Donato di Milano. Villa Pineta - struttura del Gruppo Kos primario gruppo sanitario italiano che opera nell’assistenza sociosanitaria e nella cronicità residenziale, nella riabilitazione, nella psichiatria e nella medicina per acuti - amplia così i propri servizi.

La chirurgia bariatrica rappresenta un insieme di procedure e interventi finalizzati al controllo dell'eccesso di peso ponderale, che consente ai pazienti di ottenere una perdita di peso fino al 70% dell'eccesso accumulato e di prevenire e curare le patologie associate all’obesità.

L'intervento di chirurgia bariatrica è indicato per persone affette da obesità di secondo grado, comunemente definita come obesità moderata, o di terzo grado, conosciuta anche come obesità grave. Prima dell'intervento, ogni paziente deve sottoporsi a uno studio multidisciplinare e morfo-funzionale dello stomaco, che coinvolge vari professionisti per valutare le migliori opzioni e garantire il successo dell'intervento.

Il dott. Antonio Zullino sottolinea: “La chirurgia bariatrica non è da intendersi come procedura fine a sé stessa, ma va integrata in un contesto di percorso di studio del paziente: un percorso dietoterapico. In questo processo la riabilitazione nutrizionale rappresenta un ottimo strumento, fondamentale in una fase pre-operatoria con lo scopo di ottimizzare il paziente dal punto di vista del peso, delle patologie preesistenti (diabete, insufficienza respiratoria, abitudini alimentari) e da un punto di vista psico-nutrizionale, per maturare la consapevolezza e preparare al meglio il paziente ad un intervento chirurgico. La riabilitazione è altresì fondamentale in una fase post-operatoria, cioè in quella prima fase in cui possono presentarsi le complicanze legate all’intervento, per cui il ricovero e il monitoraggio rappresentano una garanzia di maggior successo.”

L'ambulatorio di chirurgia bariatrica è il risultato di una recente collaborazione con l'Ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio di Milano, dove il dott. Zullino svolge la sua attività come chirurgo dell'obesità, e l’Ospedale Villa Pineta Santo Stefano Riabilitazione, struttura riabilitativa che dispone di figure specialistiche. Grazie a questa partnership infatti, i pazienti possono ricevere assistenza completa sia nella fase pre-operatoria, attraverso uno studio approfondito, sia nella fase post-operatoria, durante la quale saranno seguiti durante il processo di recupero e nello svezzamento.

L'ambulatorio è stato appositamente organizzato per fornire una gamma completa di servizi specialistici. Oltre al dott. Zullino, il team multidisciplinare comprende una dietista, una psicologa dedicata, uno pneumologo focalizzato sulla risoluzione delle affezioni respiratorie tipiche dell'obeso e un fisioterapista che inserisce il movimento come elemento essenziale del percorso di cura.

L'apertura di questo ambulatorio rappresenta un nuovo passo verso la salute dei cittadini per l'Ospedale Villa Pineta Santo Stefano Riabilitazione, che offre così ai pazienti opzioni terapeutiche avanzate per affrontare l'obesità e migliorare la loro qualità di vita.