“Insieme per la tua salute” l’iniziativa de Gli Amici del Cuore arriva in Questura

È appena terminato in Questura il progetto di prevenzione e promozione della salute, denominato “Insieme per la tua salute”, promosso dall’Associazione “Gli Amici del Cuore”, oggi rivolto agli appartenenti alla Polizia di Stato della provincia di Modena, organizzato in collaborazione con l’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura.

L’associazione “Gli Amici del Cuore” (aderente al Conacuore Coordinamento Nazionale delle Associazioni di volontariato dei cardiopatici) ha messo a disposizione i propri volontari unitamente a personale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria e dell’A.U.S.L. per un check-up contro il rischio cardiovascolare. Sono stati effettuati controlli dei principali fattori di rischio, come colesterolo, glicemia, trigliceridi, pressione arteriosa, e contestuale colloquio con cardiologo e dietologo. Il personale, di diverse qualifiche ed incarichi, ha aderito numeroso e con grande sensibilità all’iniziativa, apprezzando anche l’attività di informazione svolta nel contempo dai sanitari.