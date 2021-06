Amici digitali, formazione per chi cerca lavoro

Due date a Maranello e due Fiorano per supportare gli adulti con difficoltà a gestire gli aspetti digitali di base utili a proporsi nel mondo del lavoro, come ad esempio accedere a un portale del lavoro, caricare il proprio curriculum vitae, aprire una casella mail con il pc oppure con lo smartphone.

E’ “Amici digitali”, il progetto pilota di contrasto al digital divide intergenerazionale, di genere e linguistico-culturale in programma per il mese di luglio; il progetto è rivolto ai cittadini dei due comuni che potranno iscriversi indifferentemente alle date fioranesi e maranellesi.

“Abbiamo riscontrato – spiegano gli organizzatori – che diverse persone in cerca di lavoro hanno difficoltà a compilare il Cv, ad aprire una casella di posta elettronica, a salvare un allegato o semplicemente ad iscriversi ai portali di ricerca lavoro. È un’utenza fragile che ha necessità di un approccio molto pratico e informale e che spesso manca degli strumenti di base necessari per inserirsi. Proviamo, in questo modo, a intercettare questa specifica utenza anche se gli appuntamenti sono in generale aperti a quanti hanno necessità di un’alfabetizzazione digitale di base”.

Gli incontri, della durata di due ore ciascuno, sono proposti in modo informale e alternano momenti di apprendimento più strutturato all’affiancamento per le singole azioni.



Venerdì 16 e venerdì 23 luglio dalle 15 alle 17 gli incontri si terranno a Casa Corsini di Fiorano Modenese mentre giovedì 15 e giovedì 22 luglio dalle 15 alle 17 la formazione sarà proposta al Mabic, la biblioteca di Maranello.Gli incontri sono gratuiti a prenotazione obbligatoria, per iscriversi agli appuntamenti di Maranello o di Fiorano occorre chiamare il Comune di Maranello, Ufficio Relazioni con il Pubblico al numero 0536 240 000 oppure il Servizio Istruzione al numero 0536 240 015 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e il giovedì anche dalle 14.30 alle 17.30.