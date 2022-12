"Gli Amici del Muratori" 30 anni dell'associazione di ex studenti del liceo modenese

Si sono ritrovati come da tradizione per stare insieme e per continuare l’attività di promozione della cultura attraverso l’organizzazione di eventi e convegni e l’attivazione di borse di studio destinate a ex allievi del Liceo Muratori di Modena che si sono distinti per preparazione e capacità di sviluppare progetti originali. Quest’anno il premio, dedicato per il 2022 a Giovanni Bortolotti, ex allievo prematuramente scomparso a giugno di quest’anno, è stato assegnato al giovane Riccardo Vaccari. Diplomatosi lo scorso anno Riccardo si è distinto per avere effettuato un percorso di studi esemplare e contestualmente aver frequentato, con eccellenti risultati, corsi di perfezionamento di pianoforte e canto lirico tenorile. A consegnare il premio. il presidente dell’Associazione Giuseppe Molinari, la professoressa Donata Ghermandi e la vedova di Giovanni Bortolotti, il medico Rosina Longo.

Per l’occasione i membri dell’Associazione Amici del Muratori hanno festeggiato anche il trentennale del sodalizio che riunisce ex studenti del noto liceo modenese. A impreziosire la serata anche l’intervento del giornalista modenese Alberto Mattioli che ha intrattenuto gli ospiti della riuscita serata parlando di una grande passione italiana vale a dire l’opera lirica.