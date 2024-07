Ammessi ai Nidi d'Infanzia 2024/25: la graduatoria disponibile Online

A partire da oggi, lunedì 8 luglio, è disponibile online la graduatoria degli ammessi ai nidi d’infanzia per l'anno educativo 2024/25 sul sito del Settore Servizi Educativi del Comune di Modena. Le famiglie che hanno presentato domanda possono consultare la loro posizione collegandosi alla pagina web dedicata: Graduatorie degli Ammessi ai Nidi d'Infanzia.

L’assessora alle Politiche educative, Federica Venturelli, ha ringraziato le famiglie per la pazienza mostrata, spiegando che le tempistiche di pubblicazione sono state influenzate da un problema tecnico del nuovo sistema informatico, problema che è stato prontamente risolto per evitare future ricorrenze. "Come Amministrazione, continuiamo a sostenere le esigenze organizzative delle famiglie," ha affermato.

Dati sulle domande e posti disponibili

Sono 1.226 le famiglie residenti a Modena che hanno chiesto di accedere al nido d’infanzia per l'anno educativo 2024/25, un aumento di 57 domande rispetto allo scorso anno. Le domande sono suddivise in 271 per la sezione dei piccoli (nati nel 2024), 659 per i medi (nati nel 2023) e 296 per i grandi (nati nel 2022). Di queste, 98 sono per bambini nati tra maggio e ottobre che saranno considerati solo dopo il compimento del terzo mese di vita.

Per l’anno educativo 2024/2025, erano disponibili 171 posti per i piccoli, 449 per i medi e 196 per i grandi, per un totale di 816 posti distribuiti tra strutture comunali, di Fondazione Cresci@mo, appaltate, convenzionate e aziendali. Complessivamente, i posti totali riferiti al bando pubblico sono pari a 1.600, coprendo il 41% dei residenti nella fascia di età 0-36 mesi, che sale al 48% considerando i posti privati.

Percentuali di copertura e risultati

"Il dato, in linea con quello dei comuni dell’Emilia-Romagna (41,6%), è particolarmente positivo se si considera la media italiana di copertura complessiva della domanda, che è del 28%," ha sottolineato l’assessora Venturelli. Modena ha raggiunto e superato gli obiettivi europei di copertura, fissati oggi al 33% e al 45% entro il 2030.

Nonostante i buoni risultati, l'Amministrazione non intende fermarsi. "Crediamo nel ruolo fondamentale dei servizi per l’infanzia per il futuro della nostra città e riteniamo necessario rispondere al crescente numero di domande," ha continuato l’assessora. In programma c'è l’ampliamento dell’offerta con la realizzazione del nuovo nido Magenta e il consolidamento del sistema integrato.

Assegnazione dei posti

Degli 816 posti disponibili, 761 sono stati assegnati immediatamente. I rimanenti 55 posti saranno proposti a breve alle famiglie in lista d’attesa, mentre l’ammissione dei bambini non residenti avverrà solo dopo aver soddisfatto le domande dei residenti.

La percentuale di copertura rispetto alle domande ricevute è del 66,5%, considerando anche i nascituri, mentre escludendo i nascituri, la percentuale sale al 72%. Tuttavia, il dato effettivo si avrà solo entro ottobre, quando solitamente si verificano cambiamenti nelle scelte delle famiglie, con una percentuale di copertura che negli anni precedenti ha raggiunto l'80%.

Preferenze delle Famiglie

Infine, l'84% dei bambini ammessi potrà frequentare la scuola indicata dalle famiglie come prima o seconda scelta. Del totale degli ammessi in prima battuta, 643 frequenteranno le scuole indicate come prima o seconda scelta, con 518 che entreranno nel nido indicato come prima scelta e 125 in quello indicato come seconda scelta.