Ammodernamento della rete idrica, iniziano i lavori in via Albinelli

Cominciano lunedì 19 febbraio e avranno una durata di circa un mese i lavori per il rinnovo della rete idrica in via Albinelli, in pieno centro storico a Modena. Il Gruppo Hera ha infatti programmato, in accordo con il comune, un intervento che prevede il rinnovo di una condotta di 55 metri e del nodo valvole, compresi gli allacciamenti. L’investimento si inserisce in più ampio programma di ammodernamento della rete per renderla più performante e garantire quindi un migliore servizio ai cittadini.

Il cantiere occuperà un tratto di via Albinelli e comporterà limitazioni alla viabilità, concordate con l’amministrazione comunale a seconda delle esigenze. I lavori prevedono una breve interruzione dell’erogazione dell’acqua solo per una decina di utenze in occasione della messa in servizio della nuova tubatura. Il mercato Albinelli non subirà alcuna sospensione del servizio idrico.

Hera assicura il massimo impegno nel contenere i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.