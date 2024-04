Nuovi silos per la Molini, approvato il progetto di ampliamento

Lo stabilimento della ditta modenese Molini, leader nel settore della macinazione di grano, si amplierà, all’interno della propria area produttiva, con la costruzione di un edificio contenente una batteria di silos per la conservazione di farina. L'intervento porterà positive ricadute produttive e per la comunità.

Il Consiglio comunale di Modena, nella seduta di giovedì 4 aprile, infatti, ha dato via libera, all’unanimità, all’espansione dello stabilimento dell’azienda di strada Attiraglio, nell’ambito della procedura dell’articolo 53 della legge regionale che definisce il percorso di sviluppo e potenziamento dei complessi produttivi. In particolare, questa normativa definisce i parametri urbanistici del nuovo edificio (altezza e destinazioni d’uso catastali), in coerenza con quanto disciplinato dal Piano regolatore per le adiacenti aree produttive in cui si svolge l'attività della ditta.

Illustrando la delibera, l’assessora all’Urbanistica Anna Maria Vandelli ha spiegato che l’ampliamento dell’azienda si rende necessario per consentirne la prosecuzione del percorso di crescita, in linea con gli attuali standard di mercato. Vandelli ha quindi precisato che “il potenziamento segue gli obiettivi strategici del nuovo Piano urbanistico generale, che punta a sostenere le eccellenze del territorio che decidono di crescere mantenendo i processi produttivi nel territorio di Modena”. L’assessora ha anche sottolineato che un altro scopo, conforme all’espansione di Molini, è che l’ampliamento avvenga all’interno della stessa area aziendale, senza cioè ulteriore consumo di suolo. Infine, seguendo sempre la strategia delineata dal Pug, il progetto di espansione prevede l’impegno della società a realizzare interventi a favore della comunità, nell’area della sede aziendale e in un’area di parcheggio prospiciente via Francia. Si tratta, in particolare, di opere di desigillamento di porzioni di manto stradale, piantumazione di alberature e sistemazione dei marciapiedi.

Il progetto definitivo di ampliamento dello stabilimento è stato approvato in sede di Conferenza dei servizi. Nel dettaglio, la nuova costruzione sorgerà sul lato nord della proprietà, dove attualmente è collocato un fabbricato che verrà parzialmente demolito. In particolare, la nuova struttura portante sarà realizzata in cemento armato e coibentata esternamente con rivestimento a cappotto. L’altezza dei silos sarà di 26,70 metri per le celle di stoccaggio, mentre quella complessiva della struttura sarà di 34 metri, dettata dall’esigenza di collocare sulla sommità delle celle impianti tecnologici per il funzionamento del processo di stoccaggio e miscelazione delle farine nei silos.

Nel dibattito, Stefano Manicardi (Pd) ha parlato di progetto di “qualità” poiché “attento anche ad aspetti legati al contesto, come la sicurezza e la desigillazione di alcune aree limitrofe”. Il consigliere ha poi espresso l’importanza di “raggiungere presto una miglioria della viabilità di quel comparto, rivendo in particolare i passaggi viari tra strada Francia e Albareto”.

Anticipando il voto a favore del gruppo, Giovanni Bertoldi (Lega Modena) ha affermato che “è giusto favorire processi di ampliamento di imprese cittadine, anche attraverso risposte coerenti e rapide degli uffici comunali sulle procedure: lo richiede il mercato, e quindi l’amministrazione deve tenere il passo”.