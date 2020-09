Anagrafe, domattina chiusura anticipata per assemblea sindacale

Mercoledì 23 settembre, per consentire agli operatori di prendere parte a una assemblea sindacale convocata in videoconferenza, gli uffici dei Servizi demografici di via Santi 40, dove ha sede l’Anagrafe, chiuderanno al pubblico dalle ore 11.15 alle 13.30.

All’anagrafe di via Santi saranno rispettati gli appuntamenti presi per le residenze e per le tessere elettorali , mentre una parte di quelli per la Carta d’identità elettronica, e di quelli per le autentiche di firma per dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, saranno rinviati in accordo con gli interessati, che saranno contattati dagli uffici.

Sono comunque garantiti gli appuntamenti di Stato civile per il ricevimento di denunce di nascita e di morte, oltre ai servizi essenziali di Polizia mortuaria.