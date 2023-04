Un nuovo anello antincendio per il mercato agroalimentare di Vignola

Sono in corso i lavori per realizzare l’anello antincendio presso la sede del Mercato agroalimentare di Vignola. Si tratta di un’opera attesa, necessaria per garantire la sicurezza di una struttura cruciale per la vendita dei prodotti delle campagne del territorio, a cominciare dalla celebre Ciliegia di Vignola Igp.

Il complesso sarà dotato di un anello di distribuzione interrato esterno, con una rete di idranti collocati sopra e sotto il suolo alimentata da un gruppo di pompaggio, situato in un locale nell’area cortiliva, che conta su una vasca interrata della capienza di 80 metri cubi. L’Impianto è composto, inoltre, da un numero di idranti interni all’edificio sufficiente affinché ogni punto dell'area protetta disti al massimo 20 metri dall'idrante. Il costo complessivo dell’intervento è di 226mila euro, a carico del Comune di Vignola.

“Con questo intervento si adegua la sede del mercato alla normativa più aggiornata in materia di prevenzione degli incendi – conferma Giuseppe Grandi, presidente della Vignola Patrimonio, la società che gestisce la struttura mercatale – Abbiamo inoltre programmato i lavori in modo che non interferissero con l’avvio della campagna di raccolta delle ciliegie e della frutta rossa più in generale”.

I lavori sull’anello esterno finiranno infatti entro la fine di aprile. Per i primi di luglio saranno conclusi anche quelli sulla vasca. Siccome quest’ultima è collocata nell’area cortiliva più esterna rispetto all’edificio principale, il cantiere non interferirà con l’attività principale.

“Era tanto che si parlava della necessità di realizzare quest’opera – conferma la sindaca di Vignola Emilia Muratori – E’ stata una delle prime richieste che mi sono state rappresentate appena la mia Giunta si è insediata. Ringrazio gli uffici che ci hanno lavorato e hanno permesso di eseguire i lavori in modo da non intralciare l’attività di vendita del prodotto principe del nostro territorio, la ciliegia Igp”.